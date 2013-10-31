الاتحاد الغاني: الفيفا أبلغنا بأن مباراة العودة أمام مصر ستقام في القاهرة

القاهرة، (إفي): أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابا للاتحاد الغاني يؤكد فيه موافقته على إقامة مباراة الإياب من الجولة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال 2014 بالبرازيل بين مصر و"النجوم السوداء" في القاهرة.

وقال الاتحاد الغاني عبر موقعه الالكتروني أن الفيفا أكد في خطابه أن "الوضع في مصر عاد لوضعه الطبيعي وسيقام لقاء العودة في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة" يوم 19 نوفمبر المقبل.

كان الاتحاد الغاني قد طالب (الفيفا) في وقت سابق بنقل المباراة من القاهرة إلى ملعب "محايد".

لكن رد (الفيفا) اليوم الاربعاء جاء بالتأكيد على أن القاهرة ستستضيف مباراة الإياب في أعقاب الزيارة التي قام بها وفدها لتفقد الأوضاع، وبعدما قدمت السلطات المصرية ضمانات باتخاذ الإجراءات الأمنية لتأمين المباراة.

ويعني هذا القرار أن الجماهير سيكون بإمكانها حضور اللقاء، الذي ستسعى فيه مصر لمعجزة من أجل التأهل للمونديال، حيث كانت قد خسرت ذهابا في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين أول الجاري في كوماسي 1-6.