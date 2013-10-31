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نقيب الصحفيين: نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن "حاتم أبو النور"

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نقيب الصحفيين: نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن "حاتم أبو النور" نقيب الصحفيين: نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن "حاتم أبو النور"

كتب : ربيع ممدوح الأربعاء 30-10-2013 20:20

ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تعليقا على حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية، بحبس الزميل حاتم أبوالنور، الصحفي بجريدة "الوطن" لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، إن النقابة تبذل قصارى جهدها لحل القضية، والإفراج عن أبو النور.

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت بحبس الزميل سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة انتحال صفة عسكرية.

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