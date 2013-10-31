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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أغنى اقتصاد إفريقي والثالث عربيا

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أغنى اقتصاد إفريقي والثالث عربيا مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أغنى اقتصاد إفريقي والثالث عربيا
السفير جمال بيومي: زيارة الرئيس عدلي منصور لدول الخليج هدفها جذب الاستثمار وليس طلب المساعدات

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انتهت من أزمة السيولة المالية بفضل دعم الدول العربية.

وطالب بيومي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج "الحدث المصري"، الدول العربية بدعم مصر من خلال البدء في استثمارات واسعة في مصر، مضيفا "شكرا للسمكة.. أعطونا السنارة".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تبادل المجاملات والعطايا ليس بالجديد بل يرجع إلى عهد الفاروق عمر بن الخطاب، وكذلك في عام 1967 في مؤتمر الخرطوم والدعم الذي تم تقديمه لمصر وقتها.

وأوضح السفير جمال بيومي، أن مصر أغنى إفريقي، وثالث أغنى اقتصاد عربي، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عدلي منصور لدول الخليج هدفها هو جذب الاستثمار وليس طلبا للمساعدات.

وأكد بيومي أن هناك تطلعا لأن تعود العلاقات المصرية الكويتية كما كانت في السابق بعيدا عما حدث في حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الكويتيين اختاروا الجيش المصري لتحرير مدينة الكويت من جيش صدام حسين في التسعينات، منوها بأن مصر من أقدم دول العالم في التمثيل الدبلوماسي، ويجب أن يثق فيها الشعب المصري.

وتابع "اللغة العربية بالنسبة لنا أقوى من العملة الأوروبية الموجودة، والاستثمارات لا تأتي بالحب ولكن عن طريق التشريعات الجيدة، والمناخ الحالي جاذب للاستثمارات".

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