خيري رمضان يناشد السيسي بالعفو عن الزميل الصحفي حاتم أبوالنور

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

خيري رمضان

ناشد الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج "ممكن"، الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والفريق صدقي صبحي قائد أركان القوات المسلحة، العفو عن الزميل الصحفي بجريدة "الوطن" حاتم أبو النور، بعد أن حكمت عليه محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة انتحال صفة عسكرية.

وقال رمضان إن "أبوالنور" معروف باجتهاده في العمل، والبحث عن المعلومات الصحفية بشتى الطرق، مشيرا إلى أن "أبوالنور" لم يساعد على تخريب البلاد ولم يتهم في أعمال إرهابية كي يحصل على هذه العقوبة القاسية؛ خصوصا وأنه رب لأسرة صغيرة، وأطفاله لم يكملوا ستة أشهر في الحياة.

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