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مباشر - توتنام 1-1 هال سيتي .. المحمدي يتألق، وجدو يشارك

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مباشر - توتنام 1-1 هال سيتي .. المحمدي يتألق، وجدو يشارك مباشر - توتنام 1-1 هال سيتي .. المحمدي يتألق، وجدو يشارك

يبدأ أحمد المحمدي جناح أيمن هال سيتي مواجهة توتنام هوتسبر في دور الـ16 من كأس الكارلنج، بينما يأتي محمد ناجي "جدو" على مقاعد البدلاء.

في الدقيقة 81 يشترك محمد ناجي "جدو" بدلا من روبرت كورين.

في الدقيقة 53 يرسل أحمد المحمدي عرضية رائعة أرضية يحولها كورتيس دافيز في بشكل خاطيء بعيد عن المرمى الخالي ترتطم في براد فريدل حارس توتنام ويسجلها في نفسه.

في الدقيقة 16 يتقدم سيجردسون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن المقص الأيمن لحارس هال سيتي.

وتقام المواجهة على ملعب وايت هارت لين معقل السبيرز، ويشرك أندريه فيلاس-بواس عددا من لاعبيه الأساسيين في مقدمتهم باولينيو وسولدادو.

بينما ستيف بروس المدير الفني للنمور قرر إشراك المحمدي أساسيا، وفي الهجوم يأتي ساجبو ويعاونه بويد.

والتالي تشكيل الفريقين:

توتنام: فريديل - كابول - فيرتونجن - ناوتون - واكر - باولينيو - ديمبلي - سيجردسون - إيركسن - ديفو - لاميلا

هال سيتي: ياكوبفيتش - روسنيور - ماكشين - بروس - مكشين - ستيفن كوين - المحمدي - كورين - ميلير - بويد - جراهام

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