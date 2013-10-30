مسلم: قيادات "الإخوان" زعمت أنها ستواجه المدرعات بصدور عارية ثم هربوا متنكرين

كتب : محمد عاشور الأربعاء 30-10-2013 20:11

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الكذب عادة إخوانية أصلية؛ فالإخوان يكذبون كما يتنفسون، مشيرا إلى أن الإخوان لأول مرة يعترفون بصحة خبر القبض على عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بعدما أنكروا القبض على خيرت الشاطر وصفوت حجازي، رغم وجود صور وفيديوهات أثناء القبض عليهم.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية دينا رامز، أن الإخوان وصلوا للحكم بالكذب، وخرجوا من الحكم بسبب الكذب، وبعد خروجهم مازالوا يمارسون الكذب والخداع، مؤكدا أن القبض على "العريان" "ضربة معلم" للدولة قبل أيام محم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان في قتل متظاهري الاتحادية، ومنهم عصام العريان نفسه، وتابع "العريان كان عايش في دور أسامة بن لادن، ويرسل فيديوهات لقناة الجزيرة، وكأن يد العدالة لن تطوله على الإطلاق"، مشيرا إلى أن العريان كان آخر قيادات الغخوان المشهورين الذين لم يقبض عليهم، ولا يتبقى منهم إلا عدد قليل مثل عبدالرحمن البر وعاصم عبدالماجد، إضافة إلى محمود عزت ومحمود غزلان الذين سافروا خارج مصر وتحميهم دول مثل قطر وتركيا.

وأشار مسلم إلى أن قيادات تنظيم الإخوان كانت تنادي بأنها ستواجه المدرعات بصدور عارية، وضحكت على شبابها وهربت متنكرة، على عمس قيادات الشرطة؛ فوجدنا اللواء نبيل فراج يتقدم الصفوف في كرداسة وكان هو أول الشهداء.

وقال مدير تحرير الوطن، إننا بحاجة لأطباء نفسيين ومحللين اجتماعيين؛ لتحليل أسباب ازدياد شعبية الفريق أول عبدالفتاح السيسي، رغم أنه مقل في الظهور وقليل الكلام، لافتا إلى أن الفريق السيسي أصبح "حالة" عند المصريين، ويبدو أن هذه الحالة ليست على مزاج بعض الناس، مؤكدا أن هذا الرجل قام بدور تاريخي في 30 يونيو، لا فصال ولا جدال عليه، وهو الآن ليس رئيسا للجمهورية، لكنه نائب لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ومتحمل على عاتقه الملف الأمني، ويأمر الجيش بمساعدة المصريين في الأزمات، وهذا واجب عليه وليس منة من الجيش، لكن يجب تقدير ذلك.

ونوه بأن عصر "تأليه الرئيس" انتهى بعد رحيل حسني مبارك ومحمد مرسي، مشيرا إلى أنه لو ترشح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية فللجميع الحق في انتقاده، لكننا الآن لم نر للفريق السيسي أي وضع استثنائي أو خاص إلا في قلوب الناس.

من ناحية أخرى، قال مدير تحرير "الوطن"، إنه لا يشعر أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لا تعبر عن ثورة 30 يونيو، لان اهم مطالب الثورة كانت غزالة مظاهر الإخوان وعودة هيبة الدول، وهذا لم يحدث، مشددا على أنه لابد من تغيير حكومة الدكتور الببلاوي ليشعر الشعب أن حكومته قوية، "فالببلاوي لديه رقة لا نحتاجها ولا نستحقها"، لافتا إلى أن هناك بعض الوزارء نشطاء ولهم دور مهم مثل عادل لبيب وطاهر أبوزيد وخالد عبدالعزيز وإبراهيم محلب، وهناك الآخرين لا يشعر أحد بهم ولا بدورهم، لكن الأداء العام للحكومة ضعيف وهي حكومة رخوة.