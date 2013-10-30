محاكمة محمد مرسي قد تغير موعد الإسماعيلى ودجلة

أبلغ اتحاد الكرة مجلس إدارة الإسماعيلي بأن اللعب ضد وادي دجلة في كأس مصر لن يتم في الرابع من نوفمبر.

وكان الإسماعيلي قد طلب خوض المباراة في الـ4 من نوفمبر كون يوم الثاني من الشهر نفسه غير مناسب للدراويش بسبب ضيق وقت الاستعداد للقاء بحجم نصف نهائي كأس مصر.

لكن اتحاد الكرة رد بأن موعد الـ4 من نوفمبر غير مناسب كون الأمن مرتبط بحدث هام وهو محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال محمد ابو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "لن نستطيع العب يوم 2 نوفمبر حيث الوقت لن يتيح لنا الإعداد للقاء دجلة".

وتابع "أخبرنا اتحاد الكرة بأننا نقبل اللعب يوم 5 ولن توجد مشكله فى الاستعداد للنهائى الذى سيقام يوم 9 نوفمبر فى حالة تخطينا الدور قبل النهائي للمسابقة".