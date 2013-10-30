ديل بوسكي: كوستا مواطن إسباني مستوفي الشروط

بروكسل، (إفي): أعرب فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني المخضرم لمنتخب إسبانيا عن سعادته بقرار المهاجم دييجو كوستا بتفضيل تمثيل الماتادور بدلا من منتخب البرازيل.

وأوضح ديل بوسكي في تصريحات صحفية من بروكسل "كوستا مواطن إسباني مستوفي الشروط، وأظهر رغبة واهتماما بالتواجد معنا".

ومن المتوقع أن يستدعي المدرب كوستا، هداف الليجا حاليا بـ11 هدفا وفريق أتلتيكو مدريد، لقائمة الماتادور التي ستعلن في السابع من الشهر المقبل لمواجهة أنجولا وجنوب أفريقيا وديا.

وحسم كوستا، المولود بمدينة لاجارتو البرازيلية والذي نال الجنسية الإسبانية في الخامس من يوليو، جدلا استمر لأسابيع طويلة بالتوقيع على وثيقة اختيار اللعب للمنتخب بطل العالم وأوروبا، رغم رفض مدرب السيليساو لويز فيليبي سكولاري.

وبحسب لوائح الفيفا فإن اللاعب الذي يملك أكثر من جنسية بإمكانه تغيير منتخب بلاده طالما لم يشارك في مباراة دولية واحدة في منافسة رسمية، حيث سبق لدييجو كوستا (25 عاما) تمثيل "السيليساو" من قبل لكن في مباريات ودية.