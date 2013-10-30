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سياسي لبناني يحث الصين على التضامن مع ثورة 30 يونيو المصرية

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سياسي لبناني يحث الصين على التضامن مع ثورة 30 يونيو المصرية سياسي لبناني يحث الصين على التضامن مع ثورة 30 يونيو المصرية

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

طالب رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، الصين بالانفتاح أكثرعلى "العرب الأحرار" والتضامن مع ثورة 30 يونيو المصرية والقوات المسلحة التي تدافع عن الأمن القومي المصري وتحمي ثورة الشعب وتحرره من القيود الأجنبية وتعيد بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية تنفيذا لإرادة الشعب.

وأشار شاتيلا، خلال لقائه، اليوم، بسفير الصين في لبنان جيانج جيانج، إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو أول من اعترف بالصين الشعبية وفتح أبواب الدول العربية لها، وأن الصين وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة الصهيونية وساندت كفاح الشعب العربي من أجل الحرية والتقدم.

وأكد شاتيلا أهمية دور الصين عالميا، ورفضها للتدخل الأجنبي في شؤون الدول وحرصها على السلام العالمي، ودعمها للقضية الفلسطينية التي تشكل قضية العرب الأولى.

وقدم شاتيلا شرحا للسفير حول مواقف المؤتمر من القضايا اللبنانية وخاصة قضية مزارع شبعا المحتلة، والحرص على السلم الأهلي ومواجهة التطرف بكل أنواعه من خلال الالتزام بوحدة لبنان وعروبته واستقلاله.

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