القبض على خمسة "إرهابيين" متورطين بأحداث الساحل التونسي

كتب : أ ف ب منذ 47 دقيقة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف "خمسة عناصر إرهابية"، وقالت إن لهم "علاقة مباشرة" بانتحاري فجر نفسه على شاطئ سوسة (وسط شرق) وآخر حاول استهداف ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير المجاورة لسوسة.

وقالت الوزارة في بيان "تمكنت الوحدات الأمنية المختصّة التابعة لوزارة الداخلية في وقت وجيز من القبض على خمسة عناصر إرهابية كانت على علاقة مباشرة بالعنصرين الإرهابيّين اللذين حاولا صباح اليوم تنفيذ عمليتين إرهابيّتين بكل من سوسة والمنستير".

وفجر انتحاري نفسه على شاطىء بمدينة سوسة السياحية التي تبعد 140 كلم جنوبي العاصمة والمقفرة من السياح في هذه الفترة من العام. ولم يوقع التفجير ضحايا "باستثناء الانتحاري"، بحسب وزارة الداخلية.

وفي المنستير التي تبعد 20 كلم عن سوسة تم رصد انتحاري وتوقيفه حين كان يتاهب لتنفيذ هجوم على ضريح الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس (1957-1987) بعد استقلالها عن فرنسا، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الحادثين من فعل تونسيين من "السلفيين التكفيريين" أحدهما "أسمر البشرة" والآخر عائد من بلد مجاور دون أن يحدد إذا كان يعني ليبيا أو الجزائر المحاذيتين لتونس.