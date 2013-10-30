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محافظ المنوفية يفتتح المقر الجديد للكرة الطائرة التابع للاتحاد المصري

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محافظ المنوفية يفتتح المقر الجديد للكرة الطائرة التابع للاتحاد المصري محافظ المنوفية يفتتح المقر الجديد للكرة الطائرة التابع للاتحاد المصري

كتب : محمود الحصرى وسحر عون منذ 9 دقائق

افتتح الدكتور أحمد فوزي، محافظ المنوفية، المقر الجديد لمنطقة المنوفية للكرة الطائرة التابع للاتحاد المصري، ويرافقه علي السرجاني، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وطارق عبدالحكم، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وعبدالحميد الوسيمي عضو الاتحاد، وعبدالعظيم سند نقيب المهن الرياضية، والدكتور شديد أبو هندية رئيس منطقة المنوفية للكرة الطائرة، ومحمد جادو وكيل وزارة الشباب بالمنوفية، والمهندس محمد عبدالرؤوف رئيس مجلس إدارة نادي غزل شبين، واللواء هشام أبو شادي رئيس مجلس مدينة شبين الكوم.

وأشار الدكتور شديد أبو هندية، رئيس منطقة المنوفية للكرة الطائرة، في كلمته، إلى أنه لأول مرة في أي منطقة على مستوى الجمهورية يتم تشكيل لجنة للصحة ورعاية الرياضيين، وأضاف أن المنطقة تضم 34 ناديًا منها 11 ناديًا لديه ملاعب لكن الأرضية غير قانونية وأن المنطقة حققت إنجازًا خلال 20 يومًا من خلال استكمال 3 ملفات لثلاث فرق لتلعب في الدوري الممتاز "ج"، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتطوير اللعبة بالمحافظة.

وأعرب علي السرجاني، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته بافتتاح المقر الجديد، مشيرًا إلى موافقته على تخفيض 50% من رسوم تسجيل اللاعبين لنادي غزل شبين الكوم، كما أعلن رئيس الاتحاد عن دورة تدريبية لمدربي محافظة المنوفية بالمجان.

وأشار إلى أنه سيهدي منطقة المنوفية بمناسبة افتتاح المقر الجديد، عددًا كبيرًا من الكرات والشباك لتوزيعها على الأندية بمعرفة المنطقة.

وأكد محافظ المنوفية على استعداده لأي دعم تطلبه المنطقة، مشيرًا إلى تشجيعه للرياضة والرياضيين لدورها في بناء الإنسان وتهذيب الأخلاق وشغل أوقات الشباب بعمل مفيد لهم ولوطنهم، عقب ذلك قام المحافظ ورئيس الاتحاد بتكريم قدامى لاعبي كرة الطائرة منهم الكابتن علي صبري والمرحوم رفعت الشريف، ثم قام علي السرجاني، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بإهداء درع الاتحاد لكل من المحافظ ورئيس منطقة المنوفية ورئيس مجلس إدارة نادي غزل شبين، كما أهدت منطقة المنوفية درعها للمحافظ ورئيس الاتحاد.

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