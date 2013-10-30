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الأهلي يستقر على أصحاب ' خبرات النهائي ' لمواجهة أورلاندو

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الأهلي يستقر على أصحاب ' خبرات النهائي ' لمواجهة أورلاندو الأهلي يستقر على أصحاب ' خبرات النهائي ' لمواجهة أورلاندو

استقر محمد يوسف المدير الفني للأهلي على عناصر الخبرة التي ستخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأسماء التي اختارها يوسف ستكون معظمها ممن خاضوا مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا من قبل.

وفي حالة شفاء شريف إكرامي من إصابته في عضلة السمانة سيكون أساسيا أمام أورلاندو، وأمامه الرباعي أحمد فتحي، وسيد معوض وبينهما وائل جمعة ومحمد نجيب.

ويأتي حسام عاشور في وسط الملعب، بينما يفاضل محمد يوسف بين رامي ربيعة أو شهاب أحمد ليجاوره في وسط الملعب.

وفي المربع الهجومي يلعب محمد أبو تريكة بين وليد سليمان وعبد الله السعيد خلف مهاجم وحيد قد يكون أحمد عبد الظاهر في ظل عدم جاهزية عماد متعب، والمؤكد أنه لم يستقر عليه بعد حتى الآن.

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