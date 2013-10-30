موظفة بمدينة جامعة الأزهر تضرب الطالبات بالعصا

قامت موظفة بالمدينة الجامعية لطالبات الأزهر بضرب الطالبات بالعصا وسبهن بألفاظ خارجة.

وقالت طالبات بالمدينة الجامعية للأزهر (بنات فرع القاهرة) لـ"اليوم السابع" إنهن فوجئن هذا العام بقرار عدم تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية بالأزهر لمن حصل على تقدير جيد بالنظرى.. فذهبن إلى الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة والذى وعدهن بحل هذه المشكلة وتوفير سكن لهن بالمدينة.. وبالفعل أصدر قرار بتسكين الطالبات يوم الأحد الماضى.. وفتح أماكن للسكن لهن.. وعلقوا الأسماء.. وفى اليوم التالى فوجئن – كما يقولن – إن هناك تليفونا جاء لمديرة المدينة يقول لها "وقفى كل الإجراءات الخاصة بتسكين الطالبات".

لذلك قاموا بالتظاهر لمعرفة السبب فى ذلك ومعرفة ما حدث.. وأثناء المظاهرات أوقفن سيارة مديرة المدينة ليتحدثن معها.. وفوجئن بموظفة تخرج من سيارة مديرة المدينة لتلاحقهن وتضربهن بالعصا، كما قامت بسب البنات بألفاظ خارجة.