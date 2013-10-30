السفارة الأمريكية ببيروت تحذر من انخراط حزب الله في سوريا

كتب : أ ش أ الأربعاء 30-10-2013 16:49

حذرت السفارة الأمريكية لدى بيروت من أن انخراط أحزاب لبنانية وأبرزها حزب الله في سوريا يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية ويهدد الأمن في لبنان.

وعبرت السفارة، في بيان لها اليوم، عن قلق الإدارة الأمريكية العميق، إزاء تدهور الوضع الأمني في لبنان بما في ذلك في طرابلس داعية إلى ضبط النفس.

وأشار البيان إلى أن العنف في مدينة طرابلس يظهر ضرورة حماية لبنان من تداعيات الصراع السوري، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تدعم القرارين 1559 و1701 وإعلان بعبدا.

وأعربت السفارة الأمريكية عن إدانتها لاستهداف الجيش اللبناني في مدينة طرابلس بشمال البلاد، مشيدة بدوره وتضحياته.