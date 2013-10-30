صحيفة - مليوني يورو يفصلان تير شتيجن عن برشلونة

(إفي): أصبح برشلونة الإسباني على بعد خطوات قليلة من ضم حارس بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية اليوم.

وذكرت جريدة (بيلد) الألمانية أنه تم الاتفاق بشكل كامل بين الناديين على انتقال اللاعب، إلا أن مليوني يورو يفصلان إتمام الأمر بشكل كامل.

وأوضحت الجريدة أن برشلونة عرض ضم اللاعب مقابل 10 ملايين يورو منها مليوني في قائمة المتغيرات، إلا أن مونشنجلادباخ يطلب مبلغا اجماليا بقيمة 12 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لضم الحارس (21 عاما) لتعويض رحيل فيكتور فالديس عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.