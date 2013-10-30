أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صحيفة - مليوني يورو يفصلان تير شتيجن عن برشلونة

Google+ Print
صحيفة - مليوني يورو يفصلان تير شتيجن عن برشلونة صحيفة - مليوني يورو يفصلان تير شتيجن عن برشلونة

(إفي): أصبح برشلونة الإسباني على بعد خطوات قليلة من ضم حارس بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية اليوم.

وذكرت جريدة (بيلد) الألمانية أنه تم الاتفاق بشكل كامل بين الناديين على انتقال اللاعب، إلا أن مليوني يورو يفصلان إتمام الأمر بشكل كامل.

وأوضحت الجريدة أن برشلونة عرض ضم اللاعب مقابل 10 ملايين يورو منها مليوني في قائمة المتغيرات، إلا أن مونشنجلادباخ يطلب مبلغا اجماليا بقيمة 12 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لضم الحارس (21 عاما) لتعويض رحيل فيكتور فالديس عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع