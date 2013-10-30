من هي أمل علم الدين حبيبة George Clooney؟

أثارت مشاهدة النجم العالمي George Clooney بصحبة سيدة تدعى "أمل علم الدين"، في حفل عشاء مساء الخميس الفائت، الكثير من التساؤلات.

وضجت المواقع الإخبارية العالمية بالتساؤلات حول هوية هذه السيدة التي عرف أنها محامية بريطانيّة تدعى أمل رمزي علم الدين ، لكن ما لم يذكر هو أنها إمرأة لبنانية الأصل شاركت في ندواتٍ متعدّدة حول الثقافة في لبنان.

أمل اللبنانية تتقن اللغة العربية والإنكليزية والفرنسيّة وهي متخصّصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتمثل حالياً موقع "ويكيليكس" بعد أن تولّت الدفاع عن Julian Assange مؤسس الموقع.

كما عيِّنت علم الدين سابقاً مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ، ويُعتقد انها تعرفت على Clooney في هذا الإطار.

يُذكر أن أمل هي ابنة الزميلة في جريدة "الحياة" بارعة علم الدين، حسب ما ذكر موقع "الجريدة".

وقد ترأستْ علم الدين هذه السنة قائمة أكثر المحاميات إثارة في لندن، والتي ضمَّتْ 21 محامٍ.

وفي جولةٍ على حسابها الخاص على تويتر، كان اللافت أن أحد متابعيها هو الممثل العالمي آشتون كاتشر.

ويبدو أن اللبنانية المحظوظة لديها الكثير من الأحاديث المشوقة لتتبادلها مع النجم العالمي George Clooney، حيث دام عشاؤهما حوالي الأربع ساعات.

تجدر الإشارة إلى أنّ Clooney يملك تاريخاً عريقاً في العلاقات العاطفية كان آخرها مع الممثلة Stacy Keibler.

فهل تضاف علاقة جديدة لجدوله، تجمعه بالمحامية اللبنانية؟!