البنك الأهلي يقتنص المركز الأول في تسويق السندات .. و"التجارى الدولي" في الأوراق المالية

كتب : عبدالعزيز المصري الأربعاء 30-10-2013 15:56

اقتنص البنك الأهلي المصري، المركز الاول بين البنوك العاملة في أسواق السندات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ووفقاً لبيان أصدرته وزارة المالية.

وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الثاني، تلاه "العربي الإفريقي الدولي" في المركز الثالث ، وحل رابعاً بنك مصر، فيما احتل "باركليز - مصر" المركز الخامس.

وتضم قائمة البنوك الرئيسية المتعاملة في الأوراق المالية الحكومية 15 بنكاً، وتصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك العاملة في سوق الخزانة، ثم البنك الأهلي المصري في المركز الثاني، و"الأهلي سوسيتيه جنرال" في المركز الثالث، ثم "بنك مصر" رابعاً، وأخيراً القاهرة.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولي في السوق الثانوي لأذون الخزانة، تصدر "كريدي أجريكول مصر" المركز الأول، ثم البنك الأهلي المصري ثم "الأهلي سوسيتيه جنرال" وبعده "العربي الإفريقي الدولي" ثم بنك باركليز - مصر.

أما المراكز الخمسة الاولي في السوق الثانوي لسندات الخزانة، جاءت من نصيب "كريدى أجريكول" في المركز الأول، ثم التجاري الدولي، ثم "الأهلي المصري" وبعده بنك مصر، وأخيراً البنك العربي.

وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسي في السوق بالمجالات المالية المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر من أكثر البنوك اهتماما بهذه التقييمات، باعتبارها إحدى شهادات النجاح.

من جانبه أوضح سامي خلاف، رئيس إدارة الدين العام بـ "المالية" أن الوزارة مستمرة في إصدار هذا التصنيف بشكل دوري، لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية، لافتا الى أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية على القيام بدور أكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، بما ينعكس إيجابا على أحجام التداول ويزيد درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية، وأضاف أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حاليا، يبلغ نحو 10.9% بعد خصم الضريبة، ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.6 سنة.