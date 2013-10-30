سيرين عبد النور صاحبة لقب أجمل حاجبين

سبق وطرحنا الأسبوع الماضي، إستفتاء في قسم جمال تحت عنوان "صوّتي للنجمة صاحبة أجمل حاجبين"، حيث رشحّنا في هذا الموضوع كلاً من :

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مايا دياب، سيرين عبد النور، نجوى كرم، بلقيس فتحي، ديانا حداد، هيفاء وهبي، كارول سماحة، نوال الزغبي، أحلام، إليسا، نانسي عجرم، وشيرين عبد الوهاب.

وبعد حسم النتيجة اليوم في 30 تشرين أول 2013 ، تبين أن النجمة سيرين عبد النور هي التي نالت لقب صاحبة أجمل حاجبين حيث حصلت على 593 صوتاً فيما حلّت نتيجة بلقيس في المرتبة الثانيّة بـ 514 صوتاً ثم نجوى كرم بـ 506 أصوات .

أما النتيجة المفاجئة عن أسوأ شكل حواجب فكانت للنجمة مايا دياب عن 502 صوتاً سلبياً.

شاهدي صور سيرين وتأكدي هل هي فعلاً صاحبة أجمل حاجبين؟

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