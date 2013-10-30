علا غانم: القبلات ليس فيها تمثيل

أكدت الفنانة المصرية علا غانم أنها تنازلت عن جمالها وأنوثتها لتجسد دور حفيظة في مسلسل «الزوجة الثانية»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

علا قالت إنها اختارت الفنانة أيتن عامر لتجسيد دور الفنانة سعاد حسني، مشيرة إلى أن كان هناك اختيارات عديدة ولكنها فضلت أيتن لأنها جميلة ودلوعة، وتستطيع أن تجذب المشاهد.

وعن أعمالها السينمائية المثيرة للجدل قالت علا إنها ليست نادمة على أي عمل، ولم تتبرأ من فيلم أحاسيس كما أشاع البعض لكثرة الانتقادات التي وجهت له، بل تجد أنه قدم قصة جريئة وموجودة بالمجتمع.

وعن مشاهد القبلات والأحضان في الأفلام التي تغضب الجمهور قالت علا: «أنا مع ذلك، لأن الممثل يمكن أن يمثل الحب لكن القبلة ليس فيها تمثيل بتكون حقيقية فأنا أرفض أن يقبلني أي شخص، ولكن لا أمانع ارتداء المايوه».

وفي سؤالها عن الفنانة التي تستحق لقب نجمة مصر الأولى أضافت علا:«لا توجد على الساحة من تستحق هذا اللقب، فهناك نجمات كثيرات لهن كل الاحترام والتقدير، ونجمة مصر الأولى لقب كبير على الفنانات الحاليات».

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads