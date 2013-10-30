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تحويل مسار 8 رحلات من الأردن إلى العقبة بسبب سوء الأحوال الجوية بعمان

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تحويل مسار 8 رحلات من الأردن إلى العقبة بسبب سوء الأحوال الجوية بعمان تحويل مسار 8 رحلات من الأردن إلى العقبة بسبب سوء الأحوال الجوية بعمان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أنها اضطرت إلى تحويل مسار ثمان من رحلاتها إلى مطار العقبة جنوب المملكة بسبب سوء الأحوال الجوية فى عمان.

وقال البيان أن "عددا من رحلات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية التى كانت قادمة إلى مطار الملكة علياء الدولى (جنوب عمان) اليوم (الأربعاء) اضطرت للهبوط فى مطار الملك الحسين الدولى بالعقبة (325 كلم جنوب) بسبب الغبار والأتربة الكثيفة التى كانت تحيط بمنطقة المطار" الذى يقع على بعد نحو 30 كلم جنوب عمان.

وأوضح أن "هذه الرحلات كانت قادمة من عدن ودبى ودلهى والبصرة والسليمانية والقاهرة وبيروت وأبوظبى وهبطت صباح اليوم فى أوقات متفرقة فى مطار الملك الحسين الدولى بالعقبة".

وأضاف البيان أن "عدم الاستقرار الجوى وكثافة الغبار فى أجواء مدينة عمان أدى إلى تدنى الرؤية عن المستويات اللازمة لعمليات الهبوط ما تعذر معه على طائرات الملكية الهبوط فى مطار الملكة علياء الدولى، وكذلك فى مطار عمان المدنى بماركا (فى عمان)".

وأكدت الشركة أن "جميع الرحلات عادت ظهر اليوم إلى مطار الملكة علياء بجميع مسافريها".
> والملكية الأردنية يتألف أسطولها من أكثر من ثلاثين طائرة وتنظم رحلات جوية إلى 60 وجهة حول العالم.

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مصر 365