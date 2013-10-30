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داعية سلفي: أتوقع عمليات اغتيال للأساتذة في الجامعات على أيدي طلاب الإخوان

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داعية سلفي: أتوقع عمليات اغتيال للأساتذة في الجامعات على أيدي طلاب الإخوان داعية سلفي: أتوقع عمليات اغتيال للأساتذة في الجامعات على أيدي طلاب الإخوان

كتب : سعيد حجازي وياسمين محفوظ الأربعاء 30-10-2013 14:20

قال الشيخ محمد الأباصيري، الداعية السلفي، إن تتحمل مسؤولية الدماء التي تسال في الجامعات، مضيفًا "أي دماء تسال في الجامعة سواء من الطلاب أو من الأساتذة فهي في رقبة الحكومة المتخاذلة، وإني أتوقع عمليات اغتيال للأساتذة في الجامعات على أيدي طلاب الإخوان لو استمر الوضع على هذه الحالة".

وأضاف الداعية السلفي، لـ"ألوطن"، "الحكومة الحالية بتخاذلها وضعفها وورعها البارد وادعاء بعض أعضائها للمثالية الكاذبة يحملها بلا أدنى شكٍ وزرَ الدماء التي تسال في الشوارع والجامعات على أيدي طلاب وأفراد الجماعة المحظورة. فالحكومة هي المسؤولة أمام الله والشعب المصري عن الدماء التي تسال في الجامعات المصرية سواء كانت دماء الطلاب أو الأساتذة ودماؤهم في رقبتها. و إني أتوقع أن تحدث عمليات اغتيالات لعدد من الأساتذة في الجامعات وفي مقدمتهم عمداء الكليات ورؤساء الجامعات حتى تنجح المحظورة فيما تخطط له، وهو إيقاف العملية التعليمية في الجامعات".

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