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وزير الشباب: 5 ملايين جنيه لتطوير مركز شباب أطفيح

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قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، خلال زيارته التفقدية لمراكز شباب أطفيح بالجيزة تطوير كافة مرافق مركز شباب مدينة أطفيح وتتضمن إضاءة ملعب كرة القدم الرئيسى بالمركز وتحويل ملعب الكرة الخرسانى إلى ملعب خماسى منجل صناعى ومضاء ومسور ومد المركز بصالة للياقة البدنية فضلا عن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمبنى الإدارى وتطويره ليسمح بتوسع المركز فى تنفيذ مختلف الأنشطة.

وأوضح وزير الشباب أن مركز شباب مدينة أطفيح رغم إمكاناته العديدة إلا أنه سيتم تطويره بشكل شامل حتى يصبح جاذبا للنشء والشباب لممارسة كافة الأنشطة، مشيرا أن أعمال التطوير التى ستبدأ فوراً ستنتهى قبل الموسم الصيفى المقبل.

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