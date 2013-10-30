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اتحاد القوى الصوفية يطالب بفصل طلاب "الإخوان" من جامعة الأزهر

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اتحاد القوى الصوفية يطالب بفصل طلاب "الإخوان" من جامعة الأزهر اتحاد القوى الصوفية يطالب بفصل طلاب "الإخوان" من جامعة الأزهر

كتب : حسين العمدة منذ 45 دقيقة

طالب اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت الشريف، بفصل طلاب جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بعد قيامهم بأعمال شغب وتخريب داخل الجامعة.

وطالب الاتحاد في بيان أصدره منذ قليل، رئيس جامعة الأزهر باتخاذ قرارات حاسمة لردع هؤلاء "الطلاب الفاشلين، الذين يريدون تعطيل الدراسة بأي شكل، لأنهم بذلك يتسببون في ضرر لـ400 ألف طالب داخل الجامعة".

وأضاف أن "طلاب الصوفية داخل الجامعات يقفون دائما للفكر المتطرف، الذي يحاول طلاب الإخوان نشره داخل جامعة الأزهر، ما يتسبب في حدوث حالة من البلبلة والفوضى داخل الجامعة".

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