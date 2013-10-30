"منصور" يغادر الكويت متوجها للإمارات بعد جلسة مباحثات مع "الصباح"

كتب : أحمد البهنساوي وسماح حسن منذ 26 دقيقة

غادر، منذ قليل، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، دولة الكويت، بعد زيارة قصيرة عقد خلالها جلسة مباحثات منفردة مع الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت.

ثم عقدت جلسة مُباحثات موسعة لوفدي البلدين بـ"قصر بيان"، حيث تناولت المباحثات، التي تطرقت لعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي كان آخر اجتماع لها بالقاهرة في ديسمبر 2010 برئاسة وزيري خارجية البلدين.

واستؤنفت المُباحثات على مأدبة غداء أقامها صاحب السمو الأميري تكريماً لمنصور والوفد المُرافق، توجّه بعدها الرئيس المؤقت إلى مطار "الأميري" بالكويت التي غادرها بعد زيارة ناجحة، متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة.