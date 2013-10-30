وفاة والدة جمال سليمان في دمشق

انتقلت إلى رحمته تعالى صباح اليوم والدة الفنان جمال سليمان، بعد صراع طويل مع المرض.

الراحلة وافتها المنية في دمشق، حيث كانت تعاني في الفترة الأخيرة من الزهايمر وأمراض الشيخوخة، ومن المقرّر أن يدفن جثمانها في دمشق، حيث سيقام العزاء، فضلاً عن عزاء آخر سيقام في القاهرة.

ولم يعرف بعد ما إذا كان جمال سليمان سيتمكن من حضور دفن والدته، بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمرّ بها بلاده، ما يجعل زيارته إلى سوريا غير آمنة.

"سيدتي نت" تتقدم من جمال سليمان وأسرته بأحر التعازي عسى أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.

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