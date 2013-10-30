Cyrus تنشر صورة لطفولتها وتسهر مع Lohan

خلال رصدنا لصفحة Miley Cyrus الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، لاحظنا نشرها لصورة لها من أيام دراستها بمدرسة هيريتاج بنشافيل، أثناء المرحلة الابتدائية، والتي التقطتها وكانت لا تزال تحمل اسم Destiny. كما ذكرت Miley أنها أمضت السهرة تحتفل بإعلان جولتها الغنائية ليتبين لاحقاً أن سهرة السبت في مدينة نيويورك قد أمضتها مع Lindsay Lohan .

ورغم إبقاء هذه السهرة بعيدة عن وسائل التواصل الإجتماعي إلا أن Lohan بعد هذه الحفلة ردت على تغريدة Miley على "توتير " ،حيث كتبت لها " "@MileyCyrus I mean …" مع وجه مبتسم وفتاتان متعانقتان.

وقد تم إلتقاط لهما صوراً سوياً وهما يستمتعان في حفلة جمعت الكثير من الأصدقاء المشتركين بينهم.

وعندما وصلت Miley، التي كانت قد تعرضت لنقد حاد من النجوم والجمهور على خلفية عرضها المثير في قناة MTV، للحفل عند الساعة الواحدة صباحاً توجهت Lohan التي كانت قد وصلت قبلها إلى طاولتها لتلقي عليها التحية، وتبادلا الكلام كثيراً فيما كان جو الحفل المميز يعكس السعادة على وجوههم.

النجمتان المعروفتان بعشقهما للحفلات وأجواء الغناء بدى عليهما أنهم استمتعا كثيراً في هذا الحفلة وقد أمضتا الليلة ترقصان سوياً حتى الخامسة صباحاً