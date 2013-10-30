دينا: أخجل من الدفاع عن السبكي المتّهم بالتحرّش

أعربت الراقصة دينا عن استيائها من الهجوم الذي يتعرض له فيلمها "عش البلبل"، موضحة أن "الرقصات الموجودة فيه لم تكن دخيلة على الأحداث، بل أنّ كل مشهد في الفيلم له سياق درامي، وقد أديت الرقصات باحترام دون استفزاز" بحسب دينا.

وأضافت دينا في تصريحاتها لـ"سيدتي نت"، أنّ "الفيلم حقّق إيرادات كبيرة للغاية وحتى الآن لا يزال يحقق إيرادات، ومن لا يصدق عليه أن يذهب إلى دور عرض وسط البلد ليرى بنفسه الزحام الجماهيري على الفيلم، ولولا الأحداث التي تمرّ بها مصر من توترات لتضاعفت هذه الإيرادات".

وعن قلة مساحة دورها في الفيلم مقارنة بالأعمال الماضية قالت إنها طيلة مشوارها الفني لم تنظر للمساحة فالفن ليس بالوزن، واستشهدت دينا بظهورها في مشهد واحد من فيلم "عسل اسود" مع الفنان الكوميدي احمد حلمي وأشاد الجمهور به بشكل كبير.

وعما تردد عن خلافاتها مع الفنانة الأردنية مي سليم التي تشاركها الفيلم قالت إنّ مي شخصية لذيذة جدا وإنها تحبها وإن كل ما يقال في هذا السياق لا يعدو أكثر من كونه شائعات.

وفي السياق نفسه قالت إنها كان من المفترض أن تؤدي الدور الذي أدته مي سليم في الفيلم، لكن تم إجراء تعديلات في السيناريو فتم استبدال الأدوار.

وعن اتهام المنتج احمد السبكي بالتحرش بإحدى الفتيات كما زعمت حركة "شفت تحرش" قالت دينا "الحج أحمد محترم جدا ولم يشك احد لحظة في انه يقبل على هذا الفعل الرخيص، واعتقد انه ليس بحاجة إلى دفاعي فأنا أخجل من الدفاع عنه لأنه فوق الشبهات أصلا".

فيلم "عش البلبل" شارك في بطولته كل من الفنانين كريم محمود عبد العزيز وسعد الصغير وبوسي والفيلم عن قصة للمؤلف سيد السبكي وإخراج حسام الجوهري.

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