Priyanka Chopra الوجه الإعلاني الجديد لـ" Guess "

تطرح Guess ، لموسم العطلات الحالي، حملتها الإعلانية الجديدة مع النجمة Priyanka Chopra نجمة بوليوود الحائزة على العديد من الجوائز. وتعتبر Priyanka ، ملكة جمال العالم سابقاً والفنانة والمغنية، إحدى النجمات الأكثر شهرة في الهند والسينما العالمية.

وتم تنفيذ حملة Guess الإعلانية بتوجيه من Paul Marciano مدير الإبتكار في شركة Guess ، فيما قام بالتقاط الصور الموسيقي Bryan Adams، الذي سبق له التعاون مع Guess. وعبّرت الحملة عن الشخصية المنطلقة والمتألقة لـ Priyanka ، في تشكيلة من الصور المميزة باللونين الأسود والأبيض. حيث تبدو Priyanka في هذه الحملة، كنجمة سينمائية تقيم في فيلا فخمة مصممة على طراز منطقة البحر الأبيض المتوسط، وترتدي عدداً من فساتين الموسم الأكثر تميزاً وجاذبية.

من جانبها، قالت Priyanka: أرست Guess مكانتها الرئيسية والمتميزة في عالم الأزياء النسائية منذ وقت طويل. وأفخر بأن أكون الوجه الإعلاني لها ولهذه الحملة الإعلانية الاستثنائية لموسم العطلات.

يذكر أن Priyanka بدأت مسيرتها المهنية في سن السابعة عشرة، وفازت بلقب ملكة جمال الهند وملكة جمال العالم في عام 2000. وقدمت أدوار البطولة في العشرات من الأفلام، ورسخت اسمها باعتبارها إحدى أفضل الممثلات متعددة المواهب في بوليوود.