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جامعة بنها تشارك فى فعاليات مشروع "الكشفية من أجل مصر"

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جامعة بنها تشارك فى فعاليات مشروع "الكشفية من أجل مصر" جامعة بنها تشارك فى فعاليات مشروع "الكشفية من أجل مصر"

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وزارة الدولة للشباب وجمعية الكشافة الجوية المصرية بالقليوبية، فعاليات مشروع "الكشفية من أجل "، وذلك تحت رعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة فريق الجوالة بالجامعة.

وأكد الدكتور خالد عيسوى مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة بجامعة بنها، أن فعاليات المشروع الكشفية من أجل مصر تتضمن توعية المواطنين بقواعد وسلوكيات المرور والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع المواطنين وتوزيع مطويات وملصقات إعلامية للتوعية بالحفاظ على نظافة المحافظة والالتزام بإلقاء النفايات فى صناديق القمامة للحد من التلوث البيئى.

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مصر 365

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