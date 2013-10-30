وزير التموين لتجار سوق العبور: الربح غير مهم بقدر التكاتف مع بعضنا

كتب: أحمد عبد الرحيم – تصوير: كريم عبد العزيز

أكد اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الربح غير مهم خلال الفترة الحالية، بقدر التكاتف مع بعضنا البعض من أجل الإنتاج, ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وخدمة المواطن البسيط.

وأضاف "أبو شادى"، خلال زيارته اليوم لسوق الخضار والفواكهة بالعبور، أنه يؤمن إيمانًا كاملاً, بأن تجار مصر جميعهم شرفاء, ويحبون بلدهم، قائلاً: "عمر المصرى ما كان خائن"، مشيرًا إلى أن زيارته اليوم لهم تهدف لسماع رأيهم, ومناقشة مشاكلهم التى يعانون منها، وأسباب شكوى أهلنا البسطاء من ارتفاع الأسعار, وعدم استقرارها.