أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين لتجار سوق العبور: الربح غير مهم بقدر التكاتف مع بعضنا

Google+ Print
وزير التموين لتجار سوق العبور: الربح غير مهم بقدر التكاتف مع بعضنا وزير التموين لتجار سوق العبور: الربح غير مهم بقدر التكاتف مع بعضنا

كتب: أحمد عبد الرحيم – تصوير: كريم عبد العزيز

أكد اللواء محمد أبو شادى، وزير والتجارة الداخلية، أن الربح غير مهم خلال الفترة الحالية، بقدر التكاتف مع بعضنا البعض من أجل الإنتاج, ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وخدمة المواطن البسيط.

وأضاف "أبو شادى"، خلال زيارته اليوم لسوق الخضار والفواكهة بالعبور، أنه يؤمن إيمانًا كاملاً, بأن تجار جميعهم شرفاء, ويحبون بلدهم، قائلاً: "عمر المصرى ما كان خائن"، مشيرًا إلى أن زيارته اليوم لهم تهدف لسماع رأيهم, ومناقشة مشاكلهم التى يعانون منها، وأسباب شكوى أهلنا البسطاء من ارتفاع الأسعار, وعدم استقرارها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط