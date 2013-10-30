"التنظيم والإدارة": تعديل أجور 4.8 مليون موظف لتطبيق الحد الأدنى

بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تعديل جداول أجور وحوافز الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً لتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه بداية من يناير المقبل.

وقالت مصادر مسئولة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى للأجور أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإدارى، منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة، وسيحصلون على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيها شهريا لكل منهم، وأيضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف، هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة، بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا، بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى.

وأضافت المصادر أن الأجر الشامل هو الأساس فى حساب تكاليف الحد الأدنى، بحيث يشمل الراتب الأساسى والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية للموظف، مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة فى المناطق النائية، وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية، وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها فى حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.

وأشارت المصادر إلى أنه ستتم مراعاة رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة فى بداية التعيين إلى مبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدنى بقيمة الفرق بين إجمالى الأجر الشامل الحالى لموظف الدرجة السادسة، والبالغ 731 جنيها، والمكون من 194 أجر أساسى و428 أجر متغير و109 حصة الحكومة فى المزايا التأمينية، ورقم الـ1200 جنيه، وهو ما يعنى زيادة أجره بنحو 470 جنيها، مقسمة إلى 400 جنيه، علاوة على الحد الأدنى و70 جنيها حصة الحكومة فى المزايا التأمينية.