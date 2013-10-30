تعرفي الى مجموعة Garden Romance للمصممة عفة الدباغ

بيروت- رولا زعزع عيّاد

Garden Romance هي أحدث مجموعة أطلقتها المصممة عفة الدباغ لموسم خريف وشتاء 2013-2014. وهي مجموعة تميزت بأسلوبها الرومانسي وقصاتها العملية والأنثوية في آن معاً. استوحت المصممة مجموعتها هذه من أجواء أمسيات رومانسية في حدائق مليئة بالأزهار، فجاءت مزيجاً بين رقة هذه الأجواء وانتعاش الأزهار التي انطبعت على فساتين غنية بالأقمشة الفاخرة كالغيبور والحرير والجيرسيه والساتان الناعم والكريب والتول. أما لوحة الألوان فتضمنت التدرجات الداكنة المناسبة لموسمي الخريف والشتاء تحديداً، والتي تتوافق مع جميع المناسبات.

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