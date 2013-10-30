صوّتوا للفنانة التركية الأكثر رشاقة وجاذبية

يتميز الوسط الفني التركي بضخامته وقدرته على إنتاج وجوه نسائية شابة جديدة كل عام، ووجود أكثر من 500 فضائية تركية خاصة ومئات غيرها حول العالم يطلبون الدراما التركية المنوّعة، ما منح المنتجين والمخرجين فرصة الاستمرار في اكتشاف المواهب الواعدة، والممثلات الأكثر رشاقة وجمالاً وجاذبية. وهذا ليس بغريب بحكم أن معظمهنّ هنّ بالأصل عارضات أزياء مكتملات الأنوثة والجمال، فمن يا ترى الفنانة التركية الأكثر رشاقة وجاذبية في العالم العربي من بينهنّ؟

مريم أوزيرلي (السلطانة هيام)

طولها: 1،74 سم.

حققت نجاحاً خاصاً ومميزاً بمسلسلها التاريخي التركي الأول «حريم السلطان»، بدور السلطانة هيام قبل أن تنسحب في الحلقة الأخيرة من جزئه الثالث.

نور فتاح أوغلو (السلطانة ناهد دوران)

طولها: 1،69 سم.

عرفها الجمهور العربي بدور بيسان في المسلسل الرومانسي «العشق الممنوع» وفي «حريم السلطان» اشتهرت بدور السلطانة ناهد دوران.

سلمى أرجش (السلطانة خديجة)

طولها: 1،75 سم.

دخلت من بوابة الموضة والأزياء، وأحبها الجمهور العربي بدور السلطانة خديجة.

بيلين كاراهان (السلطانة مريم)

طولها: 1،60 سم.

سطع نجمها في العالم العربي بدور السلطانة مريم في الموسمين الثالث والرابع من «حريم السلطان».

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باراك توزوناتاش (السلطانة ميهرونوسا)

طولها: 1،70 سم.

لعبت دور منافسة لعائشة على قلب إيزيل في مسلسل «إيزيل" كما تلعب دور السلطانة ميهرونوسا التي يعشقها الأمير مصطفى.

ميرفي بولغور (السلطانة نوربانو)

طولها: 1،64 سم.

لعبت دور زينب التي تخسر معركة حبها لمهند أمام حبيبته الأولى جميلة في «عودة مهند»، وتلعب اليوم دور السلطانة نوربانو حبيبة الأمير سليم في «حريم السلطان».

نورجول يشلشاي (ياسمين)

طولها: 1،60 سم.

اشتهرت بدور ياسمين في مسلسل «عشق وجزاء» وتعتبر مقارنةً بزميلاتها الأجرأ فنياً لتصويرها مشاهد جريئة في عدة أفلام لها.

بيرين سات (سمر)

طولها: 1،64 سم.

أذكى فنانة تركية حالياً حسب وصف النقاد لحسن انتقائها لأدوارها ولقدرتها على تطوير أدائها من عمل لآخر. لم تحقق الشهرة والنجومية العالمية إلا عبر مسلسلها الرومانسي «العشق الممنوع» ثم عبر «فاطمة».

أوزغو نمال (سراب)

طولها: 1،64 سم.

أول دور حقيقي لها كان في مسلسل «وادي الذئاب» الذي أنقذها من الأدوار الصغيرة وسلّط عليها القليل من الضوء.

أويكو كاراييل (جميلة)

طولها: 1،65 سم.

أول أدوارها الدرامية كانت شخصية جميلة في مسلسل «عودة مهند» الذي حقق لها شهرة عالمية سريعة لم تحلم بها.

توبا بيوكستون (لميس)

طولها: 1،72 سم.

ثاني فنانة بعد سونجول أودين (نور) تخترق قلوب ملايين العرب بشخصية لميس في أول مسلسلاتها المعروضة عربياً «سنوات الضياع»، وهي الفنانة التركية الأولى المطلوبة إعلانياً بقوة في العالم العربي وتركيا.

سنيم كوبال (نور)

طولها: 1،69 سم.

ليست لها قاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي لكونها أحدث فنانة تركية دخلت العالم العربي بمسلسلها الرومانسي الشبابي «أسرار البنات».

نهير أردوغان (نادية)

طولها: 1،74 سم.

ممثلة مبدعة ومثقفة سطع نجمها في عدة أفلام ومسلسلات تركية كان أشهرها عربياً «الغريب».

أزرا أكين (أيلول)

طولها: 1،77 سم.

لم تذق طعم الشهرة إلا في عام 2002 بحصولها على لقب ملكة جمال الكون. حبها السابق لزميلها كيفانش تاتليتوغ (مهند) حببها بالتمثيل. فقامت بأول بطولاتها التلفزيونية في مسلسل «موسم المطر».

جانسو ديري (فيروزة)

طولها: 1،75 سم.

دخلت عالم التمثيل والدراما من بوابة عرض الأزياء، اشتهرت عبر مسلسل «سيلا» ثم مسلسل «إيزيل» عام 2009، ثم مسلسلها الأخير «حريم السلطان3» .

آسلي إينفر (ميرا)

طولها: 1،71 سم.

أحبها الجمهور العربي بشخصية ميرا في مسلسل «سنوات الصفصاف». وينتظر مشاهدتها مع مراد يلدريم قريباً في «الصامتون».

بادة إيشل (بانة)

طولها: 1،75 سم.

ولم تعرف طعم الشهرة والنجاح إلا بدور الجاسوسة المزدوجة في مسلسل «إيزيل» عام 2009 ثم لعبت دور بانة في مسلسل «عودة مهند».

بيغوم بيرغورين (قمر)

طولها: 1،66 سم.

أحبها الجمهور العربي بشخصية عائشة في أول مسلسلاتها المدبلجة للعربية «الأجنحة المنكسرة»، كما تألقت في مسلسلها «ثمن عمري» بدور قمر التي تغتصب في صبيحة يوم زفافها.

بيرغوزار كوريل (شهرزاد)

طولها: 1،82 سم.

عرفها الجمهور في مسلسل «ويبقى الحب» مع خالد آرغنش (السلطان سليمان) الذي تحوّل تمثيلهما إلى واقع وتزوجا بعد انتهاء عرضه. ثم مسلسل «أغنية الحب» مع بولنت آينال.

صدف أفجي (ميرنا)

طولها: 1،75 سم.

احترفت عرض الأزياء بعد فوزها بعدّة ألقاب جمالية، شاركت كيفانش تاتليتوغ في مسلسل «ميرنا وخليل» الذي حقّق لها نقلة نوعية أهّلتها لمشاركة جانسو ديري وكينان أوغلو مسلسلهما «إيزيل».

بيرجا أكالاي (سلوى)

طولها: 1،73 سم.

قدّمت أدواراً صغيرة درامياً لم تحقق لها شهرة كافية حتى قامت مع حبيبها الممثل مراد أونالميش ببطولة مسلسلهما الرومانسي الناجح «حب في مهب الريح» الذي تصور موسمه الثالث رغم طلاقها من مراد.

دنيز شاكر (فتون)

طولها: 1،69 سم.

عرفها الجمهور من خلال دور فتون في سلسلة «الأوراق المتساقطة"، كما شاركت في الموسم الثالث من «حريم السلطان».

فخرية أفجين (نجلاء)

طولها: 1،67 سم.

شهرتها كبرت بعد مشاركتها ببطولة مسلسل «الأوراق المتساقطة»، ابتسم لها مؤخراً عبر مسلسلها الرومانسي الجديد «طائر النمنمة» الذي حقق نجاحاً جماهيرياً ساحقاً.

جوكش بهادر (ليلى)

طولها: 1،67 سم.

ممثلة منوّعة بألوانها الدرامية تألقت في مسلسليّ «الأوراق المتساقطة» و«المدينة المفقودة».

جيزيم كاراكا (فتون)

طولها: 1،75 سم.

اختيرت بديلة للممثلة هازال كايا بأداء دور الحبيبة الجديدة لأمير في الموسم الثالث من «فريحة».

آيسون كاياجي (قدر)

طولها: 1،73 سم.

لمعت عالمياً بدور الطبيبة «قدر» في الموسم الأول من المسلسل الطبي الاجتماعي الرومانسي «نبض الحياة» حيث زادت جماهيرتها بعده.

سونجول أودين (نور)

طولها: 1،70 سم.

اشتهرت عالمياً عام 2005 حينما قامت ببطولة «نور» إلى جانب كيفانش تاتليتوغ فأصبحا أنجح ثنائي فني في تركيا، واختير مسلسلهما «نور» مؤخراً ضمن أفضل مائة مسلسل عالمي.

هازال كايا (فريحة)

طولها: 1،58 سم.

تعتبر اليوم أصغر نجمة صف أول في تركيا وأعلى بنات جيلها أجراً. اشتهرت في مسلسل «العشق الممنوع» الذي أدت فيه دور نيهال، وابتسم لها الحظ بقوة عندما قامت بأول بطولاتها التلفزيونية عام 2011 في مسلسل «فريحة».

ويلما إيليس (كارولين)

طولها:، 1،75 سم.

ممثلة ألمانية المولد والنشأة والجنسية، اشتهرت بدور كارولين في المسلسل التركي «على مر الزمان". ارتبطت عاطفياً برجل أعمال تركي، وحصلت على الجنسية التركية.

سيلين ديميراتار (نرمين)

طولها: 1،73 سم.

عرفها الجمهور عبر مسلسل «دموع الورد» بدور نرمين الفتاة الفقيرة التي يدفعها طموحها إلى هجر حبيبها عمار الفقير أي كينان أميرزالي أوغلو الذي نجح معها في العالم العربي، لترتبط بشاب ثري متسلط..

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