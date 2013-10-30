6 إبريل: تشكيل لجاناً شعبية لمنع دخول الإخوان فى ذكرى "محمد محمود"

قال عضو المكتب التنفيذى لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، مصطفى الحجرى، إن المشاركين فى أحداث الاحتفال بذكرى محمد محمود سيحاولون بقدر الإمكان الابتعاد عن مواقع الاحتكاك مع قوات الأمن ونقط الالتقاء بيننا وبينهم، مطالبا قوات الأمن بالاكتفاء بتأمين مبنى الوزارة دون التعرض أو الاحتكاك بالمتظاهرين.

وأضاف "الحجرى" لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات تنسيقية بين الحركات والقوى المشاركة فى إحياء الذكرى، وندرس فيها وضع لجان شعبية وتحديد مداخل معينة لمنع استغلال اليوم من جانب جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع، فى حال اندساس أعضاء المحظورة أو الكشف عن هويتهم من خلال الهتافات أو الإشارات المستخدمة سيتم إبعادهم فورا خارج الفعاليات.