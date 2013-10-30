أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

6 إبريل: تشكيل لجاناً شعبية لمنع دخول الإخوان فى ذكرى "محمد محمود"

Google+ Print
6 إبريل: تشكيل لجاناً شعبية لمنع دخول الإخوان فى ذكرى "محمد محمود" 6 إبريل: تشكيل لجاناً شعبية لمنع دخول الإخوان فى ذكرى "محمد محمود"

قال عضو المكتب التنفيذى لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، مصطفى الحجرى، إن المشاركين فى أحداث الاحتفال بذكرى محمد محمود سيحاولون بقدر الإمكان الابتعاد عن مواقع الاحتكاك مع قوات الأمن ونقط الالتقاء بيننا وبينهم، مطالبا قوات الأمن بالاكتفاء بتأمين مبنى الوزارة دون التعرض أو الاحتكاك بالمتظاهرين.

وأضاف "الحجرى" لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات تنسيقية بين الحركات والقوى المشاركة فى إحياء الذكرى، وندرس فيها وضع لجان شعبية وتحديد مداخل معينة لمنع استغلال اليوم من جانب جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع، فى حال اندساس أعضاء المحظورة أو الكشف عن هويتهم من خلال الهتافات أو الإشارات المستخدمة سيتم إبعادهم فورا خارج الفعاليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365