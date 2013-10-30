3 أسباب تمنع جفاف بشرتكِ شتاءً

كلّ امرأة تتميّز ببشرة ناعمة وحريريَّة، يتوجّب عليها أن تحافظ على نضارتها وحيويَّتها قدر الإمكان.

ولأنَّ برودة الشِّتاء وجفافه قد يؤثِّران سلباً في نضارة البشرة، فإنَّ "سيِّدتي نت" ينصح كلّ امرأة بضرورة الاهتمام ببشرتها، حتى لا تتأثَّر ببرودة أيَّام الشتاء الجافَّة؛ فالبرد والرطوبة يعتبران من أخطر الأمور التي قد تؤذي البشرة وتعرِّضها للجفاف. ومن جهة أخرى، يقدِّم لكِ، في ما يلي، بعض النصائح التي قد تساعدكِ في الحفاظ على نعومة بشرتكِ وتجنُّب جفافها:

1. تجنَّبي الإكثار من الاستحمام

قد تشعر المراهقة بحاجة إلى الاستحمام صباحاً؛ حتى تحصل على النشاط الكافي اللازم للذَّهاب إلى المدرسة أو الجامعة. ولكنّ كثرة الاستحمام في الشِّتاء قد تؤدِّي إلى جفاف الجلد؛ وللحدِّ من هذه المشكلة، يمكنكِ الاكتفاء بالاستحمام مرَّة كلّ يومين، مع ضرورة تدليك جسمكِ بأحد الكريمات أو الزيوت المرطِّبة، فور الانتهاء من الاستحمام.

2. تجنَّبي التعرُّض إلى الهواء البارد

تجنَّبي الخروج في الهواء البارد بعد الاستحمام أو غسل وجهكِ بالماء البارد، فالهواء البارد يتميّز بالقدرة على إفقاد جسمكِ الرطوبة التي اكتسبها؛ لذا يفضَّل أن تنتظري ساعة على الأقل، بعد الاستحمام، وقبل الخروج من المنزل.

3. أكثري من استخدام العسل

ولإبقاء بشرتكِ ناعمة دوماً، إيّاك والتقليل من أقنعة ترطيب البشرة، خصوصاً تلك المصنوعة من العسل؛ ولا تنسي أنَّ الأفوكادو والحليب يعتبران من أهم العناصر المغذِّية للبشرة. ثمّ احرصي على القيام بجلسة تنظيف لبشرتكِ كلّ 4 أشهر، إذا احتاجت إلى ذلك بشرتك.

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