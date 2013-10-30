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زيادة الحديد في المخ مؤشر على زيادة مخاطر الإصابة بالتصلب العصبي المتعدد

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زيادة الحديد في المخ مؤشر على زيادة مخاطر الإصابة بالتصلب العصبي المتعدد زيادة الحديد في المخ مؤشر على زيادة مخاطر الإصابة بالتصلب العصبي المتعدد

كتب : أ ش أ منذ 47 دقيقة

أكد فريق من الباحثين الأمريكيين، أن تشخيص مرض التصلب المتعدد ليس عملية واحدة بل غالبًا ما تكون مسألة استبعاد عدد من الاحتمالات الأخرى للأعراض المرضية التي تستهلك صحة المريض.

وكشف الباحثون أن تراسب الحديد على خلايا المخ تعد السمة المشتركة بين مرضى التصلب المتعدد في الوقت الذي مازال السبب مجهولًا أو تأثير ترسبه بالخلايا على زيادة حدة المرض.

وتشيرالبيانات إلى أن ترسب الحديد يعد أحد العلامات الأولى للإصابة بالمرض اللعين.

وأوضحت "الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد" أن غالبًا ما تكون الأعراض المرضية له غير معلومة أو ظاهرة مما يجعل عامل الوقت من أهم العوامل المساهمة في الكشف المبكر عن المرض وتخفيف حدته.

وطالبت الجمعية مرضى الأعصاب والتصلب المتعدد بضرورة الانتباه والأخذ في الاعتبار فحص ومراقبة سلامة أداء الجهاز العصبي المركزي، والذي يتضمن جميع خلايا المخ والنخاع الشوكي والأعصاب البصرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثبتت فيه الدراسات حدوث الأضرار المرضية الناجمة عن الإصابة بالتصلب المتعدد لنحو شهر قبل ظهور أعراض أخرى للمرض.

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