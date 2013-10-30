الهُوية الجديدة للتلفزيون والإذاعة في مراحلها الأخيرة

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون أمس، اجتماعه الثالث برئاسة وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع أنه في بداية الاجتماع قُدِّم عرض مرئي عن تفاصيل الهُوية الجديدة للتلفزيون والإذاعة التي أشرفت على الانتهاء، «إذ تم العمل عليها طوال الفترة الماضية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة»، مبيناً أن الانطلاقة ستشمل الهوية الجديدة للقنوات والفواصل والتنويهات والعمليات الإبداعية في الإذاعة والتلفزيون وبشكل يعطي هُوية واحدة بمجالات متعددة.

وتسلم وزير الثقافة والإعلام نسخة كاملة من هذه الهويات من ممثلي الشركات.

وأفاد الهزاع أنه تم خلال الاجتماع أيضاً إقرار تكليف نواب الرئيس لشؤون التلفزيون والإذاعة، مبيناً أنه أطلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات مالية وإدارية لتثبيت موظفي العقود التشغيلية في الهيئة وتغيير أسماء ودرجات وظائفهم وفق ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، سعياً من الهيئة في مساوتهم بزملائهم الرسميين.

وبين أنه سيتم التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاتفاق على رؤية مشتركة حول هذا الموضوع، وأن المجلس اطلع على ما تم توقيعه من عقود إنشائية وفنية وبرامجية لجميع قطاعات الهيئة بمختلف مناطق المملكة، كما أكد المجلس أهمية إتاحة الفرصة لجميع الشركات والمؤسسات لتنفيذ هذه المشاريع وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة.

وقدم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أثناء الاجتماع شرحاً مفصلاً عن البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي قدمت خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها البرامج التي عٌرضت خلال رمضان المبارك، وموسم الحج، واليوم الوطني.