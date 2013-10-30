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ديون الاتحاد السعودي تصل إلى 85 مليون ريال

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ديون الاتحاد السعودي تصل إلى 85 مليون ريال ديون الاتحاد السعودي تصل إلى 85 مليون ريال

بلغت ديون الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح وزارة المالية ما يقرب من ٨٥ مليون ريال سعودي، وفقا لما نشرته صحيفة الإقتصادية.

ومن المقرر أن يتم سداد 55% من المبلغ إلى أندية الدرجة الأولى والثانية، والباقي للحكام ومجموعة فنادق ووكالات سفر كانت قد قدّمت خدماتها للاتحاد في وقت سابق ولم يستطع الأخير الوفاء بالتزاماته معها نظير الأزمة المالية التي يعانيها.

ومن المقرر أن تودع الوزارة المبلغ في حساب الاتحاد السعودي الذي بدوره سيقوم بتوزيعه على مستحقيه وفق الوثائق التي تمّ رفعها لوزارة المالية في وقت سابق.

وتشمل الديون إعانات احتراف للأندية لم يتم صرفها ومكافآت للحكام وبعض أعضاء لجان الاتحاد السابق ومستحقات لوكالات سفر وفنادق.

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