سلك يحرم جبل السيدة من الكهرباء 6 ساعات

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

لايزال مسلسل الانقطاعات الكهربائية في حي جبل السيدة بمكة المكرمة مستمرا، وذلك بسبب انقطاع أحد أسلاك الضغط العالي المغذي للحي، وذلك بعد مضي 17 يوما من الانقطاع الأول، حيث عاش الأهالي أمس تحت جنح الظلام لمدة ست ساعات، مما أدى إلى تذمر واستياء عدد منهم.وتحدث علي سليمان وسعد مسعود لـ«عكاظ» بأن الحي يعاني من الانقطاعات الكهربائية بشكل شبه مستمر، مشيرين إلى أن انقطاع التيار الكهربائي حدث منذ الساعة الثامنة واستمر إلى الساعة الواحدة صباحا، مما سبب إتلافا في الأجهزة الكهربائية، لافتين إلى تسجيل بلاغات في عمليات الشركة إلا أنها قوبلت بوعود لتبديل أحد الأسلاك، وطالبا شركة الكهرباء بالنظر في تغيير أماكن الأعمدة الكهربائية وكذلك تلك الأسلاك.وقال محمد ماطر الذي كان متذمرا بعد إرساله رسالة من جوال هاتفه النقال مكتوب عليها: «إن عدد الأيام بين فترة الانقطاع السلك للمرة الأولى وهذه المرة 17 يوما، وإن رقم الطلب في المرة الأولى كان يحمل (521722) وفي هذه المرة (530133)».وأشار إلى أن هذا السلك شكل هاجسا كبيرا على أهالي الحي، وأن فرق الصيانة تكتفي بتوصيله حتى أصبح السلك يحمل أكثر من سبع توصيلات. مطالبا في ختام حديثه بالتحرك السريع وتغيير أسلاك الضغط العالي في أرجاء أحياء جبل السيدة التي غابت عنها الصيانة.في المقابل، أوضح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة أن فرق الصيانة باشرت مكان انقطاع السلك وتم إصلاحه، مبينا أن الشركة تتلقى جميع البلاغات المقدمة من الأهالي.