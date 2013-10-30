التخطيط والاستعداد المكثف حققا نجاحاً متميزاً لحج هذا العام

ترأس جلسة المجلس الاستشاري .. السديس:

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما تحقق من النجاح المتميز في موسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات ولاة الأمر وعنايتهم الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وانعكاسا للتخطيط المسبق والاستعداد المكثف لموسم الحج.جاء ذلك خلال ترؤس السديس أمس، جلسة المجلس الاستشاري بالرئاسة وبحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم وأعضاء المجلس.من جهة ثانية، التقى الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إمام المسجد الحرام بمجموعة من الحجاج أمس، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وقدم لهم الهدايا التذكارية احتفاء بهم، وتشتمل على عبوة ماء زمزم وسواك وسجادة وتمر وقلم وكمامة وبعض الكتيبات.وبين مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام عبدالحفيظ الثبيتي أن هذا اللقاء جاء في إطار بحملة «خدمة الحاج وسام فخر لنا»، مشيرا إلى أن الحجاج عبروا عن سعادتهم وفرحهم بما قدم لهم وشاهدوه ولمسوه من حفاوة وتكريم ومن خدمات متنوعة في شتى المجالات. ورفعوا شكرهم وتقديرهم للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.