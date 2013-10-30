منع تكليف الطلاب شراء مستلزمات اختبارات «حسن»

أكد المدير العام للتربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي على أنّ تكليف الطلاب والطالبات بشراء مستلزمات دراسية أو مطبوعات من أجل برنامج تحسين الناتج التعليمي «حسّن»، الذي أصدرته الإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة مؤخرا يعد مخالفا لتعليمات الوزارة.

> وكشف الثقفي أنّه لوحظ قيام بعض المدارس بتكليف الطلاب أوالطالبات شراء مستلزمات مساعدة لهم في برنامج «حسن»؛ ما يعد مخالفا للنظام، موضحا أنّ البرنامج يهدف لتجويد التعليم في المرحلة الابتدائية من خلال تقويم أداء الطلاب للمهارات، التي تم تدريسها من قبل المعلمين، بتطبيق معايير تقويمية محددة، تحقق نتائج دقيقة موثوق بها لمستويات الطلاب، وأداء المعلمين، مضيفا بأنه من خلال نتائج التقويم يقوم المعلم أوالمعلمة بحصر نواحي التقصير لدى الطلاب أو الطالبات، ووضع البرامج العلاجية، ومعرفة مجالات القوة، والعمل على تعزيزها لديهم، منوها بدور مديري ومديرات المدارس في تطبيق المناخ العام الملائم لتطبيق البرنامج على الوجه الأكمل، إضافة إلى نشر ثقافة البرنامج في المجتمع المدرسي والأسري، نظرا لأن البرنامج يعتبر تشخيصيا، وليس له علاقة بتقويم أداء المعلم والطالب، لافتا إلى انعدام الحاجة لتكلفة الطلاب والطالبات ماديا، أو خلق جو من التوتّر بين المعلمين والطلاب.

> من ناحية أخرى، عقد المدير العام للتربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أمس حوارا مفتوحا بمكتبه تلبية لرغبة طلاب مجمع الأمير سلطان التعليمي بجدة، والذين رغبوا في زيارتهم له، والجلوس معه في جلسة حوار، حيث استقبلهم في صالة الاجتماعات، يرافقهم مدير المجمع سعيد الصحفي.

> وفي بداية اللقاء الذي حضره مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أحمد الزهراني، استمع الثقفي إلى ملاحظات الطلاب، التي تنوعت بين ضرورة صيانة واستبدال بعض أجهزة الحاسب الآلي، والسبورات الذكية، إضافة إلى تطوير أغذية المقاصف داخل المجمع، وتوسعة مساحته، وكذلك تطوير المختبرات؛ لتتناسب مع المناهج الجديدة، كما استمع الثقفي لتقييم الطلاب لنظام المجمع، وعن مدى رضاهم لما يقدمه معلموهم في المدرسة من شرح للدروس، إضافة إلى البيئة المدرسية داخل المجمع.

> ثم قدم عدد من طلاب المجمع بعض الأفكار والاقتراحات، منها إنشاء مركز إعلامي في جميع المدارس، وتوزيع استبيان على الطلاب لجمع اقتراحاتهم التي يريدون؛ لتوفير البيئة المناسبة لهم في المدارس، وكذلك دعم الموهوبين في المدارس؛ لصقل مواهبهم وتنميتها.