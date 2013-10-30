«البرعى»: سنرفض طلب «إخوان بلا عنف» لتأسيس جمعية «حسن البنا»

كتب : هبة صبيح منذ 15 دقيقة

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة سترفض جمعية «حسن البنا»، التى أعلنت مجموعة «إخوان بلا عنف»، المنشقة عن تنظيم الإخوان، عن تأسيسها، مشيراً إلى أنه لم يتقدم أحد حتى الآن بأوراقها للجهات الرسمية.

ودعا «البرعى»، خلال تسليمه شهادات برنامج إعداد كوادر شبابية فى مجال الوقاية من المخدرات، بالمدينة الشبابية فى بورسعيد، وشارك معه خالد تليمة، مساعد وزير الشباب، وشباب الحركات الشعبية بالمحافظة، الجميع للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، كأول تجربة حقيقية للشعب بعد ثورة 30 يونيو. وقال «البرعى»: «الدستور نقطة البداية نحو مصر الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ليرى العالم أجمع أن الشرعية تحكم»، مؤكداً أنه دستور ستسير عليه الدولة المصرية الحديثة. وأوضح «البرعى» للمتدربين من الشباب أن ثورة 25 يناير قامت لأجل تحقيق أهداف مشروعة من أجل مقاومة الظلم الاجتماعى وطغيان الحكام، ولم تكن سياسية، لكنها أخذت الطابع السياسى لأن الظلم الذى يقع على عاتق العامل والفلاح هو السبب الرئيسى لقيام الشعب بثورته. وأكد أن ثورة 30 يونيو هى تطبيق للشرعية، وليست خروجاً عنها، لأنه لا يمكن لأى قوة بالدولة أياً كان حجمها أن تقف أمام متطلبات جموع الشعب المصرى أو أن تقاومه، والشعب هو الذى فرض الشرعية على الجميع فى 30 يونيو، فى مواجهة «عدم الشرعية» التى يريد الإخوان فرضها على مصر.