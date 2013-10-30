سعود بن نايف:الشباب نواة صالحة للتدريب

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بجهود معهد الإدارة العامة بالمنطقة خاصة وبالمملكة عامه على ما يقوم به من عمل على مر السنين في تأهيل الكوادر في مختلف المجالات وتصميم البرامج وحلقات التدريس وورش العمل لتمكين جميع العاملين في الدولة وباقي القطاعات من إعطائهم الحصص التدريبية اللازمة وورش العمل التي تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية بالإضافة إلى مشاركة المعهد بالعديد من اللجان المختصة في مختلف وزارات المملكة ودوائرها ولهم منا الشكر.

وأضاف سموه : أسعدني أن أرى بعض المدربين الشباب الذين هم ولله الحمد نواة صالحة ونرى فيهم المستقبل المشرق وهم الشباب الذين نفخر بهم وننظر لهم نظرة تفاؤل لغد مشرق إن شاء الله.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي " الإثنينية " أمس الأول بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمعالي والمسؤولين والأهالي بالمنطقة الشرقية ومدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن أحمد العرفج ومنسوبي المعهد بالمنطقة .

وألقى الأستاذ عبدالرحمن العرفج كلمة شكر فيها سموه على إتاحة الفرصة لهم لإطلاع سموه والحضور على الأهداف التي يسعى المعهد لتحقيقها ضمن خطته للعام التدريبي 1434/1435ه ، وأوضح بأن فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية وفي إطار دوره في الخطة الشاملة لمعهد الإدارة العامة يسعى لتحقيق مجموعة من الانجازات ضمن أنشطته الرئيسية في التدريب والاستشارات، إضافة إلى المشاريع التي يسعى لإنجازها ضمن خطته لهذا العام 1434/1435ه

وأضاف تتضمن الخطة، استضافة فعاليات اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات العليا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن هم في مستواهم القيادي، وقد عقد اجتماع هذا العام الشهر الماضي وكان بعنوان "استراتيجيات التميز في المنظمات الحكومية"، تنفيذ (482) برنامجا تدريبيا يلتحق بها ما يقارب من اثني عشر ألف متدرب، تنفيذ (4) برامج إعدادية يلتحق بها 450 دارسا، تنفيذ (17) حلقة تطبيقية يلتحق بها 425 مشاركا، إعداد (17) استشارة إدارية، تنفيذ (15) برنامجا تدريبيا من خلال مركز الأعمال، تنفيذ عدد من البرامج في الجامعات.

وقال العرفج إن المعهد يسعى لزيادة أعداد الملتحقين ببرامج القدرة الواحدة من خلال إعادة النظر في آلية الترشيح للبرامج ، فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة فقد تم هذا العام اعتماد مشروع توسعة مبنى الفرع وإنشاء سكن لأعضاء هيئة التدريب، مؤكدا أن خطة الفرع لهذا العام ستساهم - بإذن الله - في رفع كفاءة موظفي الدولة وتطوير الأجهزة الحكومية بالمنطقة، والمساعدة في دعم عمليات توطين القوى العاملة ودفع عملية التنمية الشاملة في المملكة.

ويتطلع معهد الإدارة العامة إلى مزيد من التعاون مع كافة الأجهزة الحكومية في المنطقة للاستفادة من أنشطة المعهد المختلفة في مجالات التدريب والاستشارات والبحث العملي..