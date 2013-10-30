البلوي يلتقي رئيس هيئة التحقيق ومدير مدني تبوك

محمد الساعد (تبوك)

زار مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة تبوك فايز بن سليم البلوي، كلا من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة خالد بن صفوق الشعلان، والمدير العام للدفاع المدني بالمنطقة اللواء مستور بن عائض الحارثي، وذلك بحضور مدير العلاقات العامة والناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد ممدوح بن سليمان العنزي. وأوضح فايز البلوي أن أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تركز على نشر ثقافة الحوار وإرساء مبادئ الاعتدال والوسطية في المجتمع وتعزيز تواصل أفراد المجتمع فيما بينهم من خلال عقد الدورات التدريبية التي تشمل تنمية مهارات الاتصال بالحوار، الحوار الزوجي، حوارنا مع أبنائنا إضافة لإقامة الأركان التعريفية وتوزيع إصدارات المركز على كافة شرائح المجتمع.