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«طب الأسنان» تنظم اللقاء العلمي الخامس

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 ماجد النفيعي (الطائف)

تنظم صحة الطائف ممثلة بإدارة طب الأسنان التخصصي، يوم الخميس المقبل، اللقاء العلمي الخامس لطب الأسنان، بالتعاون مع الجمعية لطب الأسنان، بمشاركة مجموعة من استشاريي طب الأسنان في المستشفيات الحكومية والخاصة وبعض أساتذة الجامعات.وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور معتوق بن محمد العصيمي، إن اللقاء يأتي امتداداً لبرنامج التعليم الطبي المستمر، وستغطي فعاليات اليوم أغلب مجالات طب الأسنان، بالإضافة لورشة عمل إكلينيكية بهدف الرفع من المستوى العلمي لمنسوبي طب الأسنان من أطباء وفنيي أسنان بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.من جهته أكد الدكتور عبدالله بن فالح النفيعي مدير إدارة طب الأسنان على ضرورة الاهتمام بالنواحي الوقائية لتلافي تسوس الأسنان، مشيرا إلى أن إدارة طب الأسنان تنظم جولات على المدارس وخاصة المدارس الابتدائية للكشف على الأسنان وتقدم الخدمة العلاجية للطلاب، كما تنظم الإدارة خلال الصيف حملة التوعية بالمجمعات التجارية لنشر الوعي بأهمية نظافة الأسنان.

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