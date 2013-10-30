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مدني الحوميات يعثر على مفقود عفيف

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 خالد الذيابي (الطائف)

استنفرت فرق الدفاع المدني في مركز الحوميات ومحافظة عفيف، عقب ورود بلاغ عن اختفاء مواطن يسكن في مركز الحوميات كان قد اختفى أثناء بحثه عن بعض الإبل العائدة له.وبعد استنفار الفرق تم العثور على المفقود الذي فقده ذووه قبل ثلاثة أيام تقريبا حيث تم إبلاغ عمليات الدفاع المدني بفقدانه وشارك طيران الدفاع في عملية البحث عنه.وكان المفقود يبحث عن إبله بعد مرورها بمركز الحوميات وقد اقتفى أثرها حتى عثر عليها وتم العثور عليه وهو بصحة جيدة وكان برفقه إبله.من جهته أكد مصدر لـ«عكاظ» بالدفاع المدني بمركز الحوميات، أن المفقود كان يستقل سيارة من نوع جيب وتم العثور عليه وهو بصحة جيدة.

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