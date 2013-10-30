أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يدك سلتا فيجو بثلاثية

Google+ Print
برشلونة يدك سلتا فيجو بثلاثية برشلونة يدك سلتا فيجو بثلاثية

مدريد، (إفي): صعق برشلونة مضيفه سلتا فيجو بثلاثية نظيفه في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

افتتح اليكسيس سانشيز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة من متابعة لتصدي حارس سلتا فيجو يويل رودريجيز لتسديدة فابريجاس.

وحاول سلتا فيجو تعديل النتيجة لكن حارس البرسا فيكتور فالديز نجح في التصدي لعدة تصويبات خطيرة لينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة بهدف.

وأحرز فابريجاس الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وارتدت في ظهر حارس سلتا فيجو إلى داخل شباكه.

وأضاف فابريجاس هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 54 عندما تسلم تمريرة الأرجنتيني ليونيل ميسي ليضعها أرضية زاحفه إلى يمين حارس سلتا فيجو.

وكاد ميسي أن يضيف الهدف الرابع عندما تسلم تمريره داخل منطقة الجزاء وسددها قوية على يسار الحارس يويل رودريجيز الذي تصدى لها ببراعة.

وتألق رودريجيز مجددا وتصدى لتسديدة ميسي التي راوغ بها الدفاع بعد قيادته لهجمة مرتدة.

وكاد سانتا مينا أن يسجل هدفا لسلتا فيجو في نهاية اللقاء عندما انتزع الكرة داخل منطقة الجزاء من بين أقدام دفاع برشلونة وسددها قوية ولكن تصدى لها الحارس فيكتور فالديز.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليواصل تصدره لليجا في حين تجمد رصيد سلتا فيجو عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع