برشلونة يدك سلتا فيجو بثلاثية

مدريد، (إفي): صعق برشلونة مضيفه سلتا فيجو بثلاثية نظيفه في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

افتتح اليكسيس سانشيز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة من متابعة لتصدي حارس سلتا فيجو يويل رودريجيز لتسديدة فابريجاس.

وحاول سلتا فيجو تعديل النتيجة لكن حارس البرسا فيكتور فالديز نجح في التصدي لعدة تصويبات خطيرة لينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة بهدف.

وأحرز فابريجاس الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وارتدت في ظهر حارس سلتا فيجو إلى داخل شباكه.

وأضاف فابريجاس هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 54 عندما تسلم تمريرة الأرجنتيني ليونيل ميسي ليضعها أرضية زاحفه إلى يمين حارس سلتا فيجو.

وكاد ميسي أن يضيف الهدف الرابع عندما تسلم تمريره داخل منطقة الجزاء وسددها قوية على يسار الحارس يويل رودريجيز الذي تصدى لها ببراعة.

وتألق رودريجيز مجددا وتصدى لتسديدة ميسي التي راوغ بها الدفاع بعد قيادته لهجمة مرتدة.

وكاد سانتا مينا أن يسجل هدفا لسلتا فيجو في نهاية اللقاء عندما انتزع الكرة داخل منطقة الجزاء من بين أقدام دفاع برشلونة وسددها قوية ولكن تصدى لها الحارس فيكتور فالديز.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليواصل تصدره لليجا في حين تجمد رصيد سلتا فيجو عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.