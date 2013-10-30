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قذيفة سورية طائشة تصيب بيتاً فى تركيا

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قذيفة سورية طائشة تصيب بيتاً فى تركيا قذيفة سورية طائشة تصيب بيتاً فى تركيا

تعرض بيت فى منطقة "جيلان بينار" التركية قرب الحدود السورية، لأضرار جسيمة نتيجة سقوط قذيفة طائشة يعتقد أنها قادمة من الأراضى السورية.

وأوضح مراسل الأناضول، أن الاشتباكات المستمرة منذ فترة بين "جبهة النصرة"، وعناصر "حزب الاتحاد الديمقراطى" (PYD)، بمدينة "رأس العين" السورية المتاخمة للحدود التركية، ترجح بشكل كبير احتمال قدوم القذيفة من الجانب السورى، وتحديداً من المنطقة التى تشهد الاشتباكات.

وأفادت الأنباء أن البيت كان خالياً من سكانه، مما منع سقوط ضحايا وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً على المنطقة التى تعرضت إلى القذيفة، ومنع الاقتراب منها، وبدأ بعملية تحقيق فى الحادث مباشرة.

يشار إلى أن أصوات إطلاق النار ما زالت تسمع فى المنطقة، نتيجة الاشتباكات المستمرة فى "رأس العين" شمال سوريا، ومن جهة أخرى تواصل الوحدات الأمنية التركية المرابطة على الحدود رفع حالة التأهب، تحسباً لأى طارئ، حيث يؤدى الجنود الأتراك نوبات حراستهم داخل آلياتهم.

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