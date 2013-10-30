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بالصور.. ورشة عمل لنشر ثقافة الجودة بـ"زراعة المنصورة"

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عقدت كلية الزراعة جامعة المنصورة، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "نشر ثقافة جودة واعتماد المعامل فى المجالات التطبيقية"، كأحد مكونات التأهيل للاعتماد الأكاديمى، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، رئيس الجامعة.

وتضمنت فعاليات الورشة أنشطة مشاريع اعتماد المعامل بكلية الزراعة.. وقد عقدت تحت إشراف الدكتورة ماجدة نصر أحمد نصر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وإعداد الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة، أستاذ ورئيس قسم النبات بكلية الزراعة والمدير التنفيذى لمشروع اعتماد معمل أمراض البذور وزراعة الأنسجة، والدكتور سامى حماد، المدير التنفيذى لمشروع اعتماد معمل اختبارات خصوبة الأراضى وجودة التربة.

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