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فاروق حسنى: جمال مبارك كان له "شلة" وأنا مش منهم

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فاروق حسنى: جمال مبارك كان له "شلة" وأنا مش منهم فاروق حسنى: جمال مبارك كان له "شلة" وأنا مش منهم

نفى الدكتور فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، أن يكون من أحد رجال جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع المعروفين بعملهم على قضية التوريث، مؤكداً أن مهمته كانت حماية الثقافة والمثقفين.

وتابع قائلاً"جمال مبارك كان له شلة من رجال الأعمال والوزراء، وأنا مش منهم، وكنت شاعرا أن جمال بيحضر نفسه للتوريث".

وتحدى "حسنى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامج العاشرة المذاع عبر قناة دريم2، أى من خصومه أن يحضر له صحيا قال له أكتب عنه أوعن الوزارة شيئا يجمل صورته أو أنه يكون استخدم نفوذه فى تحقيق مصالح شخصية له أو لغيرة بدون وجه حق.

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